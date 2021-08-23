В Челябинской области застройщик лишил жителей соседнего дома канализации

В уральском городе дом затапливает канализация.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с канализацией жители дома по улице Заводской, 9, в Троицке испытывают уже два месяца. Об этом они рассказали в паблике «Текслер, помоги!"

«Просим у вас помощи. Уже два месяца жильцы общежития (дети и взрослые) задыхаются ужасными запахами из подвала. Развелось несметное количество насекомых», – пишут южноуральцы.

Горожане уверены, что виновник аварии – собственник, выкупивший расположенное рядом здание бывшего ПТУ-135. По словам троичан, при разборе строения рабочие засыпали и сравняли с землей 3 канализационных колодца, поэтому все отходы копятся в подвале их дома. «Вода стоит у самого порога подвала», – сетуют южноуральцы.

Жители дома обращались уже и в мэрию, и в прокуратуру. Но пока результатов нет.

Хотя городские власти заявляют, что проверку по обращению провели еще 6 августа. «В связи с тем, что АО «Единый Инвестиционный Центр» осуществляло работы по обслуживанию и текущему ремонту сетей водоотведения с нарушением сроков, установленными техническими регламентами и требованиями, на вышеуказанных сетях водоотведения сложилась аварийная ситуация, связанная с подпором приемных канализационных колодцев. До настоящего времени аварийно-восстановительные работы на сетях водоотведения собственником сетей не выполнены. Администрацией города направлено обращение в прокуратуру города в целях принятия мер прокурорского воздействия к руководству АО «Единый инвестиционный центр» и обязать провести в кратчайшие сроки аварийно-восстановительные работы», – говорится в опубликованном авторами обращения ответе мэрии на их жалобу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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