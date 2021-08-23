Челябинка выиграла чемпионат Европы по MMA

Спортсменка из Челябинска стала чемпионкой Европы по MMA.
Как сообщили РИА «Новый День» в Федерация СБЕ ММА Челябинской области, в Казани завершились чемпионат и первенство Европы по смешанному боевому единоборству ММА. «Золото» в весовой категории до 70,3 килограмма завоевала челябинка Мария Ширканова.
В финале Мария преодолела сопротивление соратницы по национальной сборной Дарьи Пироговой.
В командном зачете первенствовала сборная России (у нее восемь золотых медалей в чемпионате Европы и четыре – в первенстве). На втором месте – бойцы из Бахрейна. На третьем – спортсмены Казахстана.
Напомним, месяц назад Мария Ширканова завоевала «бронзу» на чемпионате России.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 23.08.21
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