В Челябинске установлен температурный рекорд августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор самым жарким за всю историю наблюдений считалось 23 августа 1913 года, когда столбики термометров поднялись до отметки +36,3 градуса. Сегодня синоптики зафиксировали +37.

30-градусная жара продержится в регионе еще пару дней, потом температура воздуха постепенно начет снижаться – к субботе может похолодать до +20 и, наконец, пойдет дождь.

А в последний день лет не исключено понижение до +15.

Сентябрь обещает быть теплым и не дождливым.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.08.21

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