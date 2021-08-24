24 августа ожидаются следующие события – Челябинск

24.08.2021, вторник

11:00 Челябинск – Пресс-конференция управляющего банком ВТБ в Челябинской области Эдуарда Громова (ул. Ленина 26А)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция по детской смертности и детскому травматизму на дорогах (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:30 Челябинск – Онлайн пресс-конференция «Новый учебный год в спортивных школах Челябинска» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция Никаса Сафронова, в рамках которой пройдет церемония передачи картины художника «Размытые воспоминания о Дали… Или сложная азбука» в собрание Челябинского музея изобразительных искусств (, Зал имени архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

17:30 Челябинск – Открытие персональной выставки Михаила Трахтенберга «Выдержка 35» из фондов Государственного исторического музея Южного Урала и встреча с автором (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

18:30 Челябинск – Творческая встреча Никаса Сафронова со зрителями (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)

Челябинск. Другие новости 23.08.21

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