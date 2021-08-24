Экстренное предупреждение из-за жары продлили на Южном Урале на трое суток

Аномальная жара задерживается в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 24-26 августа в отдельных районах региона ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36, +37 градусов по Цельсию. Повышенные температуру сохраняются в области с 18 августа.

Жителям Южного Урала рекомендуют поддерживать прохладную температуру воздуха дома. «Днем закрывайте окна и ставни (если есть, особенно если окна выходят на солнечную сторону). Открывайте окна и ставни на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Если Ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери. Некоторое облегчение могут принести вентиляторы, но, когда температура воздуха больше 35 градусов Цельсия, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье», – рекомендуют представители регионального ГУ МЧС.

Также южноуральцев предостерегают от нахождения на жаре и интенсивной физической нагрузки, а также призывают не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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