В Магнитогорске будут судить мошенников, чистивших банковские счета по всей России

Два участника банды мошенников предстанут перед судом в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи полицейского управления Магнитогорска окончили расследование уголовных дел о краже и мошенничестве в отношении двух жителей Иркутска 30 и 32 лет.

Из материалов дел следует, что сибиряки входили состав преступной группы, специализирующейся на дистанционном обмане. В их задачу входило снятие и перечисление похищенных денег соучастникам. С каждого перевода фигуранты забирали себе 3% от суммы. Связь между участниками поддерживалась только через различные мессенджеры, таким образом, лично между собой соучастники знакомы не были.

География дистанционных мошенничеств распространялась на все регионы Российской Федерации. Одной из жертв стал житель Магнитогорска. Мужчине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками банка. Под предлогом проверки личного кабинета, они убедили его установить приложение «удаленного доступа», после чего похитили деньги, которые впоследствии были обналичены иркутянами и переведены на счета других участников группы. Установлена причастность задержанных к 4 противоправным эпизодам, в ходе которых ими были переведены на счета соучастников более 300 тысяч рублей.

Деятельность аферистов пресечена оперативниками уголовного розыска УМВД России по Магнитогорску. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех фигурантов преступной группы.

На период следствия одному из задержанных избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, второму – заключение под стражу.

В соответствии с законодательством обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Ленинского района Магнитогорска, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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