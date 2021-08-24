Южноуралец заставил маленькую дочь помогать ему в убийстве жены

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Нязепетровска, убившего супругу в присутствии маленького ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя Нязепетровска. Мужчина обвиняется в убийстве, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Следствие установило, что в сентябре 2020 года южноуралец с супругой вместе выпивали. Во время пирушки между ними вспыхнула ссора. Мужчина начал избивать жену, заставляя маленькую дочь также наносить удары. От повреждений тела и головы женщина умерла.

«Согласно экспертному исследованию у мужчины на фоне имеющегося синдрома зависимости от употребления алкоголя развилось временное психическое расстройство, в связи с чем он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», – констатировали в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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