Водитель автобуса пытался бросить женщину с больным ребенком на трассе

Жительница Челябинска пожаловалась в прокуратуру на водителя междугороднего автобуса: мужчина высадил ее с маленьким ребенком на трассе и пытался уехать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье. Женщина с двумя детьми ехала рейсом из Нязепетровска в Челябинск. В дороге у ее 2-летнего сына заболел живот, мальчик начал просится в туалет, но водитель не хотел останавливаться, заявив, что следующая остановка будет только на повороте на трассу «Екатеринбург – Челябинск».

Ребенок плакал, женщина настаивала на остановке, а водитель, по ее словам, грозил, что бросить их на дороге. Когда на трассе образовалась пробка, водитель все-таки открыл дверь. «Мы вышли, я успела только ребенку штаны спустить, как он поехал. Я хватаю ребенка на руки и бегу догонять автобус, – цитирует женщину 74.ru. – Он мне открыл двери, я молча села, и мы поехали. Это нормально? Как это вообще расценивать? У меня до сих пор шоковое состояние, потому что у меня в автобусе остались второй ребенок, сумка, телефон».

В итоге ребенку пришлось испражняться в салоне автобуса, заполненного пассажирами, в собственные штаны.

Челябинка написала заявление в прокуратуру.

Кстати, до места назначения – железнодорожного вокзала Челябинска, рядом с которым сейчас располагается автостанция, ни женщину, ни других пассажиров не довез – высадил всех на Комсомольском проспекте, заявив, что что-то сломалось.

В Шестом автобусном парке, обслуживающем рейс № 549 заявили, что водители могут останавливаться только в определенных местах, за другие остановки их наказывают. Как быть в экстренных ситуациях, не пояснили, но обещали поговорить с водителем и выяснить, что случилось.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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