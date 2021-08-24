Уральские металлурги заработали полмиллиарда рублей за счет повышения энергоэффективности

В первом полугодии 2021 года ММК сэкономил больше полумиллиарда рублей благодаря реализации политики энергоэффективности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК подведены итоги выполнения мероприятий программы по энер­госбережению и повышению энергетической эффективности во втором квартале 2021 года.

В соответствии с приказом генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева «Об утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год» на второй квартал текущего года было запланировано выполнение 56 мероприятий, направленных на экономию электроэнергии, топлива, питьевой и технической воды, тепловой энергии, продуктов разделения воздуха. Фактическое исполнение запланированных мероприятий за этот период составило 96%.

Экономический эффект от мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов в подразделениях комбината и обществах Группы ПАО «ММК» в пересчете на год составил свыше 44,2 млн рублей. В частности, во втором квартале 2021 года удалось на 1,89 млн киловатт-часов снизить в годовом выражении расход электроэнергии, сэкономив тем самым более 7 млн рублей. В числе основных мероприятий в этом направлении – замена ламп накаливания светодиодными лампами, модернизация систем освещения, вывод из эксплуатации и замена энергоемкого оборудования и т.п.

Кроме того, реализация программы сбережения энергоресурсов позволила сэкономить в годовом выражении около 9,5 тыс. тонн условного топлива на сумму почти 34,5 млн рублей, около 1665 Гкал тепловой энергии, 161 тыс. кубических метров сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха, 810 кубометров питьевой воды. Экономия технической воды составила 1639,5 тысяч кубометров.

Не менее значимо, чем полученный экономический эффект, экологическое измерение деятельности ММК в области энергосбережения. Это направление находится в русле стратегического курса компании на соответствие целям и принципам устойчивого развития (ESG). «Данное направление работы становится еще более актуальным в свете новых международных экологических требований и ожидаемого введения на важных для нас рынках так называемого «углеродного налога». Именно поэтому актуализированная стратегия Группы предусматривает снижение удельных выбросов СО2 на тонну стали до среднемирового уровня и даже ниже к 2025 году.

Мы также нацелены на радикальное снижение уровня выбросов оксидов азота, диоксида серы и пыли. Этих целей предполагается достичь за счет повышения энергоэффективности и дальнейшей модернизации производственных мощностей. В 2020 году ММК был удостоен международной премии Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001, что свидетельствует о приверженности компании принципам ESG и эффективности энергетической политики», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

В целом реализация проектов в сфере энергосбережения (включая быстроокупаемые малозатратные инициативы и энергосервисные контракты) в Группе ПАО «ММК» обеспечила в первом полугодии 2021 года экономический эффект в размере 534 млн рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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