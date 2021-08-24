Каждый второй южноуралец ругается на работе с начальством

Южноуральцы чаще всех в стране конфликтуют с начальством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди трудоустроенных жителей Челябинской области и выяснила, какая атмосфера царит в рабочих коллективах.

Только 36% трудоустроенных жителей Южного Урала охарактеризовали атмосферу у себя на работе как дружную. У 33% в коллективе царит нейтральная атмосфера, у 18% – напряженная, у 9% – враждебная.

45% респондентов признались, что у них на работе периодически случаются конфликты с руководством. По этому показателю Челябинская область заняла первое место среди регионов страны (в среднем по России с начальством конфликтуют 21%). Кроме того, 18% челябинцев признались в ссорах с коллегами, 3% – с обслуживающим персоналом. И только 48% сообщили, что у них обычно не возникает конфликтов на работе.

«Чаще всего конфликты имеют профессиональный характер: спорщики не могут найти общий язык по рабочим вопросам (72%). На втором месте – эмоции и плохое настроение (23%), на третьем – личная неприязнь (13%). Реже всего ссоры на работе связаны с бытовыми моментами, например, с грязью в офисе, открытыми окнами или запахом еды (8%)», – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

18% респондентов из Челябинской области уверены, что за последний год конфликты работе стали происходить чаще, 12%, наоборот, считают, что количество таких ситуаций сократилось, а 58% никаких изменений не отметили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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