В Челябинске провалился асфальт на дороге, отремонтированной в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел у дома №20 по улице Российской. Яма на этом участке образуется с завидной регулярностью. Подрядчик о проблеме знал и должен был во время ремонта, который состоялся в сентябре 2019 года, устранить причину образования провала. Но, похоже, пошел по пути наименьшего сопротивления.

«Поле образования провала его обозначили дорожным барьером, который не может обеспечить безопасность. Более того, нередки случаи, когда автомобилисты сносят буфер на полной скорости (последняя подобная авария произошла в Челябинске весной). Вкупе с дорожными дефектами такое ДТП может привести к самым непредсказуемым последствиям, – отмечают в челябинском отделении ОНФ, указывая, что и в целом состояние улицы демонстрирует: проблема с ямами носит системный характер. – Эксперты считают, что каждая вольность относительно реализации нацпроекта должна повлечь за собой наказание и «Нижавтодорстрой» (именно он указан в качестве подрядчика на сайте госзакупок) обязан исправить нарушение в рамках действующих гарантийных обязательств».

Свою долю ответственности должны нести и коммунальные службы, поскольку не исключено, что причиной провала может быть неудовлетворительное состояние колодца сетевых организаций. «Здесь важно участие заказчика, в интересах которого – обеспечить межведомственное взаимодействие. Несмотря на то, что эта необходимость озвучивалась неоднократно как Народным фронтом, так и самими органами исполнительной власти, реальных практических шагов до сих пор не было предпринято, – подчеркивают в ОНФ. – Кстати, именно с этим подрядчиком связан один из самых громких дорожных скандалов Челябинской области. Напомним, по обращению ОНФ специалисты ГКУ провели проверку, установив, что некачественная работа компании «Нижавтодорстрой» причинила колоссальный ущерб для городской казны – более 56 млн рублей».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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