В Челябинске остановки общественного транспорта поменяют название

В Челябинске переименуют остановки общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Ленинском районе сразу два остановочных пункта изменят свои названия: «Институт экономики и права имени М.В. Ладошина» назовут «Университет правосудия», а «Профилакторий» по Копейскому шоссе – «Улица Енисейская».

Напомним, в связи с утратой актуальности названий весной текущего года по портале «Активный житель74» прошло голосование среди жителей города Челябинска. В результате голосования, для остановочного пункта на улице Трубников, который носит наименование «Институт экономики и права имени М.В. Ладошина», 50,95% жителей выбрали новое название – «Университет правосудия», второй вариант «Центр социальной помощи» набрал 49,05% голосов.

Остановку «Профилакторий» по Копейскому шоссе было решено переименовать в «Улицу Енисейскую», этот вариант выбрали 67,55% респондентов, за «Спортивный комплекс «Лидер» отдано 32,45% голосов.

В соответствии с распоряжением, управление транспорта внесет соответствующие изменения маршрутные карты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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