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Вторник, 24 августа 2021, 13:38 мск

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Чиновница признана виновной в мошенничестве с социальными выплатами

В Челябинской области сотрудница управления социальной защиты мэрии признана виновной в мошенничестве при получении выплат.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по Челябинской области, в 2020 году специалиста управления социальной защиты администрации Чебаркульского городского округа представила в органы социальной защиты пакет документов со сведениями о доходах – своих и супруга для получения денежной выплаты на ребенка. В выплате ей отказали, так как среднедушевой доход на каждого члена ее семьи превышал прожиточный минимум.

Тогда чиновница представила другую справку о зарплате мужа, не указав его доход по основному месту работы, и получила пособия на сумме более 160 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Челябинск, Павел Зварзин

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