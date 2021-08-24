Челябинца отправили за решетку за любовь к громкой музыке

В Челябинске молодого человека отправили под арест за нарушение «закона о тишине».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, арестом для меломана обернулся неоплаченный штраф.

В Центральном отделении судебных приставов города Челябинска было возбуждено исполнительное производство по взысканию штрафа, назначенного 26-летнему челябинцу за нарушение так называемого «закона о тишине» (статья 13 закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области»).

День защитника Отечества молодой человек в компании друзей начал отмечать заранее. Шумное вечернее предпраздничное застолье перешло в ночное и дополнилось громким музыкальным сопровождением, что стало поводом для обращения соседей в полицию. Правоохранители составили в отношении челябинца протокол за нарушение ночного покоя жителей многоквартирного дома. Суд назначил штраф в одну тысячу рублей.

Так как оплачивать штраф любитель громкой музыки не торопился, его взысканием занялись сотрудники органа принудительного исполнения. Судебные приставы вышли по адресу проживания мужчины, но дверь никто не открыл, проверка имущественного положения должника также не принесла плодов – официального трудоустройства у него не было, средства на счете отсутствовали.

В минувшую пятницу в ходе совместного с полицейскими рейда приставы снова наведались к должнику. На этот раз молодой человек, бывший в состоянии алкогольного опьянения, открыл дверь. Внятных объяснений по поводу уклонения от уплаты административного штрафа не последовало.

Полицейские доставили челябинца в отделение судебных приставов, где на него составили протокол за нарушение сроков оплаты штрафа. В этот же день протокол был рассмотрен в суде, должнику назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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