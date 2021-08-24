На Южном Урале третий день ищут женщину, пытавшуюся переплыть озеро

В Челябинской области пропала переплывавшая озеро женщина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, в минувшее воскресенье, 22 августа, на озере Сугояк (Красноармейский район), во время заплыва исчезла из видимости и не вышла на берег 58-летняя женщина.

По словам очевидцев, пропавшая была в хорошей физической форме и ранее неоднократно преодолевала дистанцию от берега до берега протяженностью около 2 километров.

«На сегодняшний день обследовано 6 километров береговой линии и участок озера, указанный очевидцами. Поиск ведется пешим ходом по берегу и на акватории с лодок при помощи картплоттера и «кошек», – рассказали представители областныз спасателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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