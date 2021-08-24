Крупный пожар вспыхнул на предприятии в Челябинске

Огонь охватил площадь в 200 метров на деревообрабатывающем предприятии в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар по повышенному уровню сложности тушили сегодня, 24 августа, на фабрике «Краснодеревщик», расположенной на Свердловском тракте.

По информации пресс-службы ГУ МЧС Челябинской области, к месту возгорания выдвинулись восемь единиц техники. Причиной пожара, охватившего площадь в 200 метров, стало возгорание опилок в бункере.

В 16:21 пожар был локализован.

В результате возгорания никто не пострадал. Десять работников предприятия эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.08.21

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