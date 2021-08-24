Суд вернул в предвыборную гонку известную общественницу из Миасса

Суд обязал избирком зарегистрировать кандидата в депутаты Госдуму по Златоустовскому одномандатному округу.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении партии «Яблоко», председатель миасского отделения организации Валентина Комкова продолжит свою избирательную кампанию после решения Челябинского областного суда, обязавшего зарегистрировать ее в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Златоустовскому одномандатному избирательному округу №193.

Напомним, 13 августа избирком отказал в регистрации известной общественницы, сославшись на то, что она предоставила неполный пакет документов.

Комкова пыталась оспорить это решение в Златоустовском городском суде, но безуспешно. Тогда она обратилась в Челябинский областной суд. Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу политика, отменив решение нижестоящего суда и обязав зарегистрировать ее в качестве кандидата.

Челябинск, Виктор Елисеев

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