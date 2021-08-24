По Миассу прошел огненный смерч

В Миассе за день произошло несколько крупных пожаров в лесах и садовых товариществах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу в нескольких районах Миасса сегодня, 24 августа, зафиксировали крупные пожары. Так, серьезное возгорание в первой половине дня началось в районе Тургоякского шоссе. Из-за дыма, распространившегося по магистрали, проезд по ней был временно ограничен.

Кроме того, по данным администрации, лесной пожар подошел к садовым товариществам «Урал-1», «Урал-2», «Урал-5». Ситуация оказалась настолько серьезной, что представители городского управления ГОиЧС обратились к владельцам участков с просьбой предпринять действия по сохранности своего имущества.

Одновременно с этим на территории СНТ «Урал-2» вспыхнул еще один крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, распространение огня на территории товарищества удалось остановить в 15:20.

«По предварительным данным пострадало 10 дачных домов. Быстрому распространению пламени способствовала засушливая погода и плотная застройка. Оперативное сосредоточение сил Миасского пожарно-спасательного гарнизона позволило в максимально короткие сроки снять дальнейшую угрозу. Организован подвоз воды. Налажено взаимодействие с руководством муниципалитета. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – поджог», – рассказали представители экстренного ведомства.

Около 17:00 был локализован пожар в районе Тургоякского шоссе. Ограничение по движению транспорта на этой дороге снято.

Всего, по данным городских властей, в Миассе зафиксировали семь возгораний – в северной части города, в районе Тургоякского шоссе и СНТ. К 18:00 все они локализованы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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