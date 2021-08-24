Полторы тысячи привитых от COVID-19 заразились коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько вакцинированных от коронавируса жителей Челябинской области заболели COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по состоянию на 23 августа охват двукратными прививками против новой коронавирусной инфекции населения региона составил 19,3%: привито 629 тысяч человек. Выполнение плана прививок взрослому населению составило 40,5%.

«Из числа всех привитых количество заболевших составило 0,2% – зарегистрировано 1 тысяча 497 случаев новой коронавирусной инфекции у лиц, ранее привитых против данной инфекции, в том числе 1 тысяча 391 случай – у привитых вакциной «ГамКовидВак» (Спутник V), 81 – вакциной «ЭпиВакКорона», 24 – вакциной «Ковивак», 1 – «Спутник лайт», – рассказали также в Роспотребнадзоре.

Во всех случаях инфицирование новым коронавирусом происходило в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю. Учитывая этот факт, управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает, что для формирования напряженного иммунитета после прививки организму человека требуется не менее 3-4 недель, поэтому даже после проведения иммунизации необходимо строго соблюдать меры предосторожности, в том числе использование защитных масок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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