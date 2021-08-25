25 августа ожидаются следующие события – Челябинск

25.08.2021, среда

09:00-11:00 Челябинск – Специализированная ярмарка вакансий для молодежи (отдел ОКУ ЦЗН Челябинска по Советскому району, ул. Цвиллинга, 79)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием Ivan Gaja – пластического хирурга из Италии, одного из экспертов социального проекта «Красота в тебе» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная 4, 6 этаж)

10:00-13:00 Челябинск – Прием граждан представителями Общественной палаты Челябинской области (ул. С. Кривой, 75а, 515)

11:00 Челябинск – Посещение Детской филармонии народной артисткой России Надеждой Бабкиной (ул. Ворошилова, 6)

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Проведение Форума публичных библиотек России «Библиокараван – 2021» в Челябинске» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

16:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная обменным гастролям с Нижегородским театром драмы и возобновлению федеральной программы «Большие гастроли» (Челябинский театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6)

16:00 Челябинск – Открытие зала Общественного Собрания в Челябинске: первое открытое заседание Общественного Собрания; музыкальный салон XIX века; презентация книги Владислава Загорского «Мои воспоминания: Мемуары польского врача в Челябинске. 1885-1892» (ул. Труда, 98)

17:30 Челябинск – Вернисаж выставки Эдуарда Медера «К открытию театрального сезона» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

Челябинск. Другие новости 24.08.21

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