В центре Челябинска пьяный дебошир избил женщину и полицейского

На пешеходной улице в центре Челябинска нетрезвый горожанин избил женщин и напал на полицейских.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел во вторник, 24 августа, на пешеходной части улицы Кирова.

В ходе патрулирования сотрудники полиции заметили компанию молодых людей, которые распивали спиртные напитки и вели себя агрессивно. Один из них стал избивать 32-летнюю женщину, а заметив патрульных попытался сбежать. При этом на неоднократные требования полицейских остановиться молодой человек не реагировал. Во время начавшейся погони от дебошира досталось и одному из стражей порядка.

Наконец, 24-летнего горожанина задержали и доставили для разбирательства в отдел полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что он был пьян.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также, в связи с применением насилия в отношении представителя власти, проводится сбор материалов, которые будут направлены в СУ СК РФ по Челябинской области для принятия процессуального решения в соответствии со статьей 318 УК РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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