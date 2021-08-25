Природа сходит с ума: на Таганае второй раз за сезон зацвела купальница

На Таганае посреди высохшего луга расцвела купальница.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Тагай», такое случилось впервые за всю историю фенологических наблюдений с 2000 года.

Еще одна аномалия в том, что цветет купальница на иссохшем от жары лугу, хотя само название растения подразумевает его любовь к влаге, отметили сотрудники парка.

«Повторная вегетация у некоторых зеленых обитателей таганайских лесов уже фиксировалась. Из-за небывалого осеннего тепла в сентябре распускались шиповник, ветреницы – пермская и алтайская, яблоня сибирская. Но купальницы дважды в сезон не цвели ни разу», – рассказали представители национального парка.

Сейчас их желтые бутоны на фоне созревших гроздьев рябины выглядят очень эффектно, и все желающие могут увидеть осень и весну «в одной упаковке».

Челябинск, Виктор Елисеев

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