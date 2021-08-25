На Урале опять закрыли федеральные трассы для большегрузов

В Челябинской области из-за жары продлено ограничение на движение большегрузов по федеральным трассам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32С вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей:

– М-5 «Урал» на участке км 1549 – км 1871;

– М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург, на участке км 11 – км 130;

– А-310 (Челябинск – Троицк) на участке км 16 – км 146;

– Р-254 «Иртыш» на участке км 13 – км 55 в Челябинской области, на участке км 55 – км 465 в Курганской области и на участке км 00 – км 91, подъезд к Тюмени;

– Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) на участке км 125 – км 356 в Курганской области.

Ограничение вводится сегодня, 25 августа, с 12:00 до 19:00 часов (время местное).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.08.21

Природа сходит с ума: на Таганае второй раз за сезон зацвела купальница. / В центре Челябинска пьяный дебошир избил женщину и полицейского. / 25 августа ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»