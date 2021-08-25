На Урале отмечается чрезвычайная пожарная опасность

В Челябинской области сохраняется пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жара на Южном Урале не отступает: сегодня и завтра ожидается до +37, в пятницу, 27 августа, – до +32. При этом прогнозируются грозы, что увеличивает вероятность возгораний. А порывистый ветер (до 14 метров в секунду) усиливает опасность быстрого распространения огня.

Напомним, особый противопожарный режим действует сейчас в Брединском, Октябрьском, Кунашакском, Чесменском районах и Миассе, режим ЧС – в Карталинском районе. На территории данных муниципалитетов вход и въезд в леса запрещен.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 29 природных пожаров, 3 из них до сих пор не потушили.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.08.21

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