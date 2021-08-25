Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 84 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 377 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 22 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 84 тысячи 191 инфицированный, что составляет 2,5% от общей численности населения региона. 3 тысячи 876 зараженных умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 613).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.08.21

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