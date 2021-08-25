IKEA в очередной раз отказалась от Челябинска

IKEA в очередной раз отказалась от идеи открыть гипермаркет в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытия популярного во всем мире магазина товаров для дома в столице Южного Урала ждут около 10 лет. За все это время представители компании так и не смогли договориться с чиновниками о каком-либо сотрудничестве: не устраивали предлагаемые площадки или условия работы.

Наконец, в 2016 году было заявлено, что IKEA приобрела 40 гектаров земли в Сосновском районе, чтобы построить торговый центр «МЕГА», открытие планировалось в 2020 году.

Однако в 2018 году процесс застопорился: «На сегодняшний день компанией IKEA в полном объеме выполнено проектирование ТРЦ «Мега» и прилегающей транспортной инфраструктуры. Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу, – сообщал тогда губернатор Борис Дубровский. – Приостановка возникла в силу того, что IKEA пересматривает форматы новых магазинов на общекорпоративном мировом уровне. Пока новые сроки реализации проекта в Челябинске не обозначены, но мы надеемся, что такая возможность появится в ближайшее время».

Теперь стало известно, что «Меги» с гипермаркетом IKEA внутри не будет: в компании сочли, что открывать новые магазины такого формата больше не выгодно и решили сосредоточиться на магазинах городского формата (такой опыт уже есть в Москве) и пунктах выдачи заказов.

В каком из форматов компания намерена работать с Челябинском и намерена ли работать вообще, пока не сообщается. В данный момент жители областного центра и прилагающих территорий могут получить товары из IKEA 3 способами: лично съездить в Екатеринбург или Уфу, заказать через интернет-магазин (если заказывать по мелочи, доставка может обойтись дороже стоимости товара) или воспользоваться услугами компаний, которые берут от 10% до 20% от суммы заказа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.08.21

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 84 тысячи. / На Урале отмечается чрезвычайная пожарная опасность. / На Урале опять закрыли федеральные трассы для большегрузов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»