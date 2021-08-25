В Челябинске разваливаются дома, мэрия спокойно ждет

Челябинцы массово жалуются на разваливающиеся дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в безвыходной ситуации оказались жители домов, расположенных по соседству от расселенного здания по улице Нахимова – 12 в Челябинске. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«Дом расселен, разворован и не отключен от газа и воды, – пишут горожане, обращаясь к властям региона. – Вода льется потоками на землю! Никто ничего не делает! Звонили в управление ЖКХ города, писали в администрацию. Все ждут распоряжений. Распорядитесь уже, пожалуйста! Отключите этот дом! Вода заливает магистрали с трубами! Скоро отопительный сезон, холода! Нам никто не заменит трубы, которые гниют прямо в эту минуту! Я уже молчу о галлонах воды чистой, которая просто вываливается в никуда! Аварийно отключить невозможно, так как наш дом жилой. Все квартиры пользуются водой, светом и газом. А все коммуникации идут через наш жилой дом. Что же происходит? Ведь вы знаете о ситуации! Мы во все углы кричим о проблеме!»

Этот крик о помощи совершенно не впечатлил чиновников администрации Челябинска. Расселение пробуксовывает из-за того, что некоторые жители отказались покидать дом, уверяют они. «Мероприятия по переселению граждан завершаются в судебном порядке, – спокойно отвечают они в том же паблике. – Мероприятия по полному отключению дома и по сносу будут осуществлены после расселения и снятия с регистрационного учета всех граждан. Предварительно судебное заседание назначено на начало сентября. Как только решение суда вступит в силу, администрация города ускорит подготовку всех документов для полного отключения дома от коммуникаций».

Интересно, что позиции «Подождем» городские чиновники применяют и к другим домам, жильцы которых испытывают серьезные проблемы с коммунальщиками. «Живем по адресу: Челябинск, улица Неймана – 3, – пишут горожане. – Двухэтажка, все трубы сгнили, канализация бежит в подвал уже года 3, отопление тоже протекает. Тут антисанитария, управляющая компания ничего не делает, только счета выставляет. На доме пошли трещины, запах – ужас. Деваться некуда, все организации отписываются. Тут дети маленькие живут и пожилые люди. Помогите, пожалуйста!»

В ответ на жалобу представители мэрии советуют «для оперативного решения вопросов в части содержания общего имущества МКД» обращаться в... управляющую компанию! Как будто не заметив слов челябинцев о том, что «управляющая компания ничего не делает». А также с упорством, достойным лучшего применения, напоминает, что «функции надзора за исполнением законодательства в сфере использования и эксплуатации жилищного фонда осуществляет главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

И это все, что могут ответить городские чиновники на многочисленные жалобы, направлявшиеся горожанами, в том числе, в структурные подразделения городской администрации. Ведь чиновникам, вероятно, невдомек, что, отреагируй на жалобы жителей управляющая компания, вряд ли бы им пришло в голову писать в мэрию и обращаться к губернатору.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.08.21

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