Новая напасть: в Челябинской области – нашествие опасного вредителя

На сады и поля Челябинской области напал вредитель – луговой мотылек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в последнее время южноуральские садоводы обеспокоены нашествием мелких гусениц, которые атаковали ботву моркови, свеклы, томатов и салата. Аналогичная ситуация наблюдается не только на Южном Урале, но и у соседей в Оренбургской области и республике Башкортостан.

«На своих участках садоводы столкнулись с луговым мотыльком. Это гусеница опасного многоядного вредителя, который в текущем году причинил немало проблем и хлопот как садоводам, так и сельхозпроизводителям, – говорит начальник отдела защиты растений Челябинского филиала Россельхозцентра Мария Сычева. – Причинами, вызвавшими значительную вспышку численности вредителя, стали погодные условия весны и лета этого года в сочетании с цикличностью развития самого насекомого».

По словам Сычевой, на территории Челябинской области луговой мотылек развивается в двух поколениях. Сейчас можно наблюдать активный лет бабочек второго поколения и развитие гусениц второго поколения. Гусеницы питаются листьями, выгрызают отверстия в них и живут под прикрытием шелковистых паутинок. Гусеницы старшего возраста активны и прожорливы. Например, могут полностью съесть листовую пластину растения, оставив одни черешки. Развиваются они в зависимости от погодных условий от 12 до 30 дней. Закончив питание, гусеницы уходят в почву на окукливание и зимовку.

Гусеницы лугового мотылька неприхотливы к еде: в их рационе более 200 видов растений. В личных подсобных хозяйствах могут нанести значительный урон овощным и бобовым культурам, подсолнечнику, свекле, кукурузе и другим. Не брезгуют и сорной растительностью, отдавая предпочтение мари белой, вьюнку, полыни.

При незначительной численности гусениц их можно собирать вручную, отмечают в Россельхознадзоре. Если гусениц много, придется проводить опрыскивание растений. «Учитывая, что сейчас в личных подсобных хозяйствах уже идет сбор урожая, желательно обойтись без химических препаратов, – советуют представители ведомства. – Лучше применить биологическое средство «Лепидоцид» из расчета 20-30 миллилитров на 10 литров воды. У препарата короткий срок ожидания – всего 5 дней».

Для того чтобы не дать возможности вредителю развиться в саду на следующий год, необходимо уничтожить коконы, в которых зимует гусеница. Для этого в конце сентября, перед заморозками, следует провести глубокую перекопку почвы под культурами, на которых питались гусеницы лугового мотылька.

Челябинск, Виктор Елисеев

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