В суд направили дело в отношении жительницы Магнитогорска, убившей в пьяном угаре шестимесячную дочь

В суд направили уголовное делу в отношении жительницы Челябинской области, совершившей убийство своей дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Магнитогорска, обвиняемой в убийстве.

Следствием установлено, что в декабре 2020 женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, швырнула шестимесячную дочь о дверной косяк кухонной комнаты, после чего та упала на пол. Девочка умерла от травмы головы.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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