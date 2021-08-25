В Челябинске огласили приговор южноуральцу, сжегшему жену в своем доме

Житель Карабаша осужден за убийство сожительницы с особой жестокостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинский областной суд признал 35-летнего жителя Карабаша виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Суд установил, что 5 ноября 2020 года он поссорился в своем доме с сожительницей. Нетрезвый мужчина в пылу ссоры разлил по дому канистру с бензином и поджог его. Выбравшись из горящего здания, злоумышленник оставил женщину гореть в доме.

Пожар заметил очевидец. Он потушил пламя на женщине и эвакуировал ее из комнаты, в которой произошел пожар. Через некоторое время она скончалась в больнице от множественных ожогов.

Суд приговорил карабашца к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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