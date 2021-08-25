Сотрудник колонии в Челябинской области попался на взятке в сотни тысяч рублей

В Челябинской области сотрудник исправительного учреждения подозревается в получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении начальника отряда исправительной колонии №18 ГУФСИН России, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, в 2018-2020 годах мужчина получил от одного из заключенных более 300 тысяч рублей за создание облегченных условий содержания и оказание содействия в досрочном освобождении.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.08.21

Челябинка завоевала «золото» Паралимпийских игр с новым мировым рекордом. / В Челябинске огласили приговор южноуральцу, сжегшему жену в своем доме. / В суд направили дело в отношении жительницы Магнитогорска, убившей в пьяном угаре шестимесячную дочь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»