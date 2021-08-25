В пригороде Челябинска иномарка сбила на «зебре» женщину с ребенком на руках

В Копейске иномарка сбила женщину с ребенком, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла во вторник, 24 августа, на проспекте Победы в Копейске.
По информации ГИБДД Копейска, в районе дома №19 по проспекту Победы водитель автомобиля Hyundai i40, двигаясь прямо по среднему ряду дорожного полотна, сбил женщину, переносящую на руках двухлетнего мальчика. Пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. ГИБДД устанавливает все подробности происшествия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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