Сэкономил: южноуралец проехал половину России на сцепке между вагонами

Житель Челябинской области проехал половину России между вагонами товарняка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, сообщение о том, что на автосцепке между вагонами грузового состава находится мужчина, поступило из Кисегача. До следующей станции – Чебаркуля – поезд идет несколько минут. Но этого хватило, чтобы обеспечить «зайцу» достойную встречу.

В Чебаркуле сотрудники транспортной полиции сняли с сцепки между двумя последними вагонами 28-летнего магнитогорца. С собой у него была сумка с вещами и палатка.

Мужчина пояснил, что отдыхал в Сочи и решил таким образом добраться домой. С черноморского побережья он уехал еще 8 августа и беспрепятственно добрался до Южного Урала.

Почему он выбрал именно такой способ передвижения, не поясняется, но мужчина явно прилично сэкономил на дороге: в полиции его действия расценили как нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте (часть 1 статьи 11.17 КоАП РФ). Максимум, что грозит магнитогорцу, – штраф в размере 100 рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.08.21

В пригороде Челябинска иномарка сбила на «зебре» женщину с ребенком на руках. / В партии «Новые люди» нашли способ повысить зарплату учителей до 75 тысяч рублей. / На Южном Урале угроза смога сохраняется уже две недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»