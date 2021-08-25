Шабаш будет продолжаться: почему запрет на звуковую рекламу не отразится на Челябинске

В России вступил в силу запрет на звуковую рекламу, если транслирующие ее динамики установлены на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий. Однако челябинцам, постоянно жалующимся на звуковой шабаш в общественных местах, радоваться рано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , наиболее часто горожане предъявляют претензии к звуковому оформлению Кировки, парков имени Пушкина и Гагарина. Вынуждены констатировать: после введения нового запрета в этих местах лучше не станет. Дело в том, что там динамики, транслирующие «Стрит-радио», установлены на опорах освещения и деревьях. Так что их новая норма не касается.

Не перестанут «глушить» прохожих и всевозможные кафешки, старающиеся затмить друг друга музыкой, на Кировке: запрет касается только рекламы.

Это означает, что прогулка по территории этих «учреждений культуры» по-прежнему будет превращаться в ад для всех, кто хотя бы немного слышит. Тем более, что городские власти звукового загрязнения не замечают, а на прямые претензии отвечают, что нарушений не выявлено.

Челябинск, Павел Зварзин

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