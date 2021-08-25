В Челябинске начался процесс против бездействия федералов в борьбе с выбросами. Истцы разводят руками

В Челябинске прошло первое заседание суда по иску горожанки к федеральным надзорным органам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 августа, в Советском районном суде Челябинска началось рассмотрение по существу иска Натальи Шипициной к региональным управлениям Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Челябинка обвиняет госструктуры в бездействии: по ее мнению, они не предпринимают адекватных мер по принуждению предприятий к снижению выбросов в атмосферу. В результате, концентрации вредных веществ в Челябинске продолжают расти.

Так, по данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на май текущего года, среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе превысила ПДК в 2,8 раза (в феврале было 2,4 ПДК), максимальная разовая концентрация фторида водорода составила 3 ПДК (в феврале – 1,2 ПДК), взвешенных веществ – 1,8 ПДК.

Представители федеральных ведомств дружно отвергли обвинения в бездействии. Так, представители Роспотребнадзора заявили, что ведомство осуществляет контроль за атмосферным воздухом в рамках своих полномочий. В том числе проводит раз в год социально-гигиенический мониторинг. При этом, как заверили сотрудники Роспотребнадзора, данные мониторинга качества атмосферного воздуха три раза отражены в докладе, размещенном в открытом доступе на сайте ведомства. Правда, совместные поиски таких данных так и не увенчались успехом.

Фиксировали ли специалисты ведомства превышения, представитель Роспотребнадзора сказать затруднилась. Зато подробно рассказала о работе в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и эксперимента по квотированию выбросов. Впрочем, сама признавшись в итоге, что к рассматриваемому делу это никоим образом не относится.

В итоге она вновь повторила, что функция Роспотребнадзора в Челябинске сводится к мониторингу состояния атмосферного воздуха, при этом без оглядки на Росгидромет, и передаче в региональное минэкологии данных о превышениях, если таковые зафиксируют специалисты ведомства.

Представитель Росприроднадзора также отказался признавать претензии челябинки. Более того, он заявил, что выбросов в атмосферный воздух выше разрешенной нормы в 2020-2021 годах зафиксировано не было. При этом специалист ведомства признал, что в 2018-2020 годах в Челябинске был повышенный уровень загрязнения. Но «сейчас он снижается», – подчеркнул чиновник. Что касается возможных загрязнений, по словам представителя Росприроднадзора, к ведению ведомства относятся нарушения со стороны промышленных предприятий. «Основанием для подачи иска указаны данные с постов гидромета вне промышленных предприятий. Они говорят о загрязнении воздуха, но не говорят о выбросах предприятий, подлежащих федеральному надзору», – парировал представитель Росприроднадзора.

В итоге, с подачи судьи, было решено привлечь в качестве третьего ответчика министерство экологии Челябинской области. Ведь, как настаивают представители федеральных ведомств, промышленники, по данным их мониторинга, в сверхнормативных выбросах в последнее время не замечены. А главной проблемой, по глубокому убеждению надзорных ведомств, в Челябинске является автомобильный транспорт.

Правда, зачем в таком случае необходим эксперимент по квотированию выбросов и многочисленные соглашения, заключенные между правительством Челябинской области и промышленными предприятиями региона, предполагающие многомиллиардные вложения со стороны бизнеса и серьезные налоговые льготы со стороны государства, ответчики уточнять не стали. Впрочем, эта тема, как уже выяснилось в ходе судебного заседания, к сути иска не относится.

Следующее заседание назначили на 17 сентября. Вполне возможно, в нем примут участие представители министерства экологии Челябинской области. Чиновники этого ведомства обычно настаивают, что контролировать крупных промышленников они не могут, так как это входит в сферу ответственности федеральных органов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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