26 августа ожидаются следующие события – Челябинск

26.08.2021, четверг

10:00 Челябинск – Установка в здании УИК № 2432 и №2433 объектов видеонаблюдения для организации процедуры голосования 17, 18 и 19 сентября (ул. Скульптора Головницкого, 13)

11:00 Челябинск – Тринадцатое заседание Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва (пройдет в режиме ВКС)

13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Разработка и развитие искусственного интеллекта на Южном Урале» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

Челябинск. Другие новости 25.08.21

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