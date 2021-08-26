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Четверг, 26 августа 2021, 06:12 мск

Новости Челябинск

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26 августа ожидаются следующие события – Челябинск

26.08.2021, четверг

  • 10:00 Челябинск – Установка в здании УИК № 2432 и №2433 объектов видеонаблюдения для организации процедуры голосования 17, 18 и 19 сентября (ул. Скульптора Головницкого, 13)

  • 11:00 Челябинск – Тринадцатое заседание Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва (пройдет в режиме ВКС)

  • 13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Разработка и развитие искусственного интеллекта на Южном Урале» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

Челябинск. Другие новости 25.08.21

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