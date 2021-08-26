На станции в Челябинске сошел с рельсов грузовой поезд

В Челябинске сошел с рельсов поезд со щебнем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 25 августа, на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги.

По данным пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, в 22:10 при роспуске вагонов на стрелочном переводе №56 произошел сход трех вагонов, груженных щебнем. Два вагона сошли с рельсов полностью, еще один – частично.

В результате ЧП никто не пострадал. Представители СКР совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры начали доследственную проверку по факту аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.08.21

26 августа ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинске начался процесс против бездействия федералов в борьбе с выбросами. Истцы разводят руками. / Шабаш будет продолжаться: почему запрет на звуковую рекламу не отразится на Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»