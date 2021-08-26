ПАО «ММК»: «Продажи точно в срок» с новым помощником

В ПАО «ММК» введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система «Аналитический инструмент влияния изменений заказа, конкретизация и регламентация процесса проверки и исправлений ошибок».

Цель данного проекта – повысить уровень клиентского сервиса ПАО «ММК», исполнительскую дисциплину и качество календарного планирования. Разработка и внедрение системы проводились в рамках реализации Стратегической инициативы «Продажи точно в срок» под руководством заместителя генерального директора по продажам Сергея Ушакова и при активном участии специалистов дирекции по продажам. Разработчик системы – ООО «ИТЦ Аусферр».

Система позволяет производить глубокую проверку заказов и котировок на технологическую исполнимость непосредственно в момент их оформления. Разработанный в рамках проекта «АРМ (автоматизированное рабочее место) проверки исполнимости заказа и обработки ошибок» позволяет менеджеру сбыта и специалисту группы объемного и календарного планирования (ГОКП) оперативно принимать решения по уточнению и оптимизации характеристик заказа в соответствии с технологическими возможностями и ограничениями календарного плана.

В процессе промышленной эксплуатации системы продолжается настройка модели в части выбора оптимальных параметров заказов по различным критериям и уточнения рекомендаций для менеджера сбыта.

Математическая модель, заложенная в систему, подбирает оптимальную с точки зрения производства комбинацию параметров заказа, а также уточняет, возможно ли исполнение заказа в обозначенный период поставки. Информация предоставляется менеджеру сбыта и специалисту ГОКП в режиме онлайн и в большинстве случаев освобождает их от необходимости длительных консультаций со специалистами других структурных подразделений ПАО «ММК».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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