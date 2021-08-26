В Челябинске ввели карантин по бешенству животных

В Ленинском районе объявлен карантин по бешенству животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные мероприятия введены в Ленинском районе Челябинска. Соответствующее распоряжение правительства Челябинской области подписал и.о. председателя кабмина Виктор Мамин.

Эпизоотическим очагом объявлен дом по улице Ладожская в поселке Смолеозерный, где от бешенства умер кот, неблагополучным пунктом – Ленинский район областного центра.

«В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных. В неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз животных, отлов диких восприимчивых животных», – говорится в документе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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