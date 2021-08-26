Возбуждено уголовное дело по факту гибели малыша на водоеме

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летнего мальчика на водоеме.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 22 августа на Первом озере. 35-летний мужчина отдыхал с сыном на диком пляже. Он решил развести костер и разрешил ребенку покататься на надувном матрасе вместе с другими малышами. Через несколько минут другой отдыхающий обнаружил ребенка в воде без признаков жизни.

Реанимировать малыша не удалось.

Фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 125 УК РФ (Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству), стал отец мальчика.

«По данным следствия, в вечернее время 22 августа 2021 года подозреваемый на берегу водоема в Тракторозаводском районе областного центра оставил без помощи четырехлетнего сына, разрешив последнему самостоятельно отправиться на водоем и зная, что у мальчика отсутствуют навыки плавания в открытой воде, – прокомментировали ситуацию в ГСУ СКРФ по Челябинской области. – В результате указанных действий мальчик утонул».

Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо принудительных работ на срок до года, либо ареста на срок до 3 месяцев, либо лишения свободы на срок до года.

Челябинск, Павел Зварзин

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