В Челябинской области от ковида скончались еще 23 человека

В Челябинской области за сутки выявлено 379 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 23 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 84 тысячи 570 инфицированных. 3 тысячи 899 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 636).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.08.21

Возбуждено уголовное дело по факту гибели малыша на водоеме. / ПАО «ММК»: «Продажи точно в срок» с новым помощником. / В Челябинске ввели карантин по бешенству животных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»