Жара – всё: на Урале меняется погода

На Южном Урале меняется погода: изнуряющая жара заканчивается и вернуться не обещает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем в большинстве муниципалитетов Челябинской области все еще будет выше +30, на юге – до +37. Но уже в пятницу, 27 августа, похолодает на 7 – 10 градусов: днем не выше +25, в северных территориях – до +20 и только на юге возможно +30.

В субботу будет еще прохладнее: одни синоптики обещают около 20 градусов, другие – не выше +18.

С сегодняшнего дня и до воскресенья будут идти дожди.

В первых числах сентября в области снова обещают потепление, но максимум до +25.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.08.21

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