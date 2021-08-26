Жара – всё: на Урале меняется погода

На Южном Урале меняется погода: изнуряющая жара заканчивается и вернуться не обещает.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем в большинстве муниципалитетов Челябинской области все еще будет выше +30, на юге – до +37. Но уже в пятницу, 27 августа, похолодает на 7 – 10 градусов: днем не выше +25, в северных территориях – до +20 и только на юге возможно +30.
В субботу будет еще прохладнее: одни синоптики обещают около 20 градусов, другие – не выше +18.
С сегодняшнего дня и до воскресенья будут идти дожди.
В первых числах сентября в области снова обещают потепление, но максимум до +25.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 26.08.21
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