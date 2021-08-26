Алексей Лошкин остался главным аудитором Южного Урала

Алексей Лошкин продолжит руководить контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали предложение о продлении полномочий Алексея Лошкина в качестве председателя контрольно-счетной палаты региона. За переизбрание чиновника парламентарии проголосовали в ходе сегодняшнего заседания законодательного органа.

Алексей Лошкин родился в 1978 году. В 2000 году окончил Челябинский юридический институт по специализации «юриспруденция», квалификация «юрист». В 2000-2005 годах проходил обучение в аспирантуре Челябинского государственного университета по заочной форме, специализация «уголовное право и криминология, уголовно-процессуальное право» (диплом с отличием). Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

В 2012 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих». В январе 2018 года окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «экономика», квалификация магистр.

С августа 1996 года по март 2011 года работал в Главном управлении внутренних дел Челябинской области. С 2009 по 2011 год – начальник отдела ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Челябинской области.

В марте 2011 года назначен на должность начальника Главного экспертного управления Челябинской области. С июня 2013 года по декабрь 2015 года возглавлял Главное контрольное управление Челябинской области.

С декабря 2015 года по декабрь 2016 года руководил Челябинским региональным исполнительным комитетом Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В декабре 2016 года возглавил Контрольно-счетную палату Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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