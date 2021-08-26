Власти Южного Урала выдают падение за подъем

Власти Южного Урала пытаются представить замедление темпа роста экономики как прорыв.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, индекс промышленного производства (ИПП) региона в январе-июле 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%.

Динамику роста показали все 4 группы ИПП по видам деятельности: добыча полезных ископаемых (+39,8%); обеспечение электроэнергией, газом и паром (+10,6%); обрабатывающие производства (+10,0%); водоснабжение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений (+3,1%).

Однако, по сравнению с июнем нынешнего года зафиксировано снижение ИПП с 13,8% до 12%. Если же говорить о соотношении год к году, рост составил лишь 10,8% (при годовом падении индекса в июле 2020 года на 5,5%).

Следует также отметить, что темпы роста производства существенно ниже, чем в три предыдущих месяца. Так, в январе-апреле 2021 года промышленность выросла в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 12,6%, в январе-мае – на 13,7%, в январе-июне – на 13,4%. Для примера отметим, что индекс промышленного производства в целом по России демонстрирует стабильный рост, притормозив лишь в июле (но оставшись на уровне предыдущего месяца).

Достаточно нестабильно выглядят и другие южноуральские показатели. Так, из четырех групп отраслей только добыча полезных ископаемых и обеспечение электроэнергией, газом и паром демонстрируют поступательный рост: первая прибавила 7,7% в сравнении с июнем и 23,8% – с июлем 2020 год; вторая – соответственно 3,2% и 6,0% соответственно. А вот отрасли из группы «Водоснабжение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений» просели на 12% по сравнению с июлем и на 5,2% – в годовом выражении.

Что касается обрабатывающих производств, то при росте к июлю 2020 года на 10,4%, в сравнении с июнем 2021 года их объем сократился на 2,6%. При этом рост в январе-июле 2021 года демонстрируют производство текстильных изделий, кожи и изделий из кожи, бумаги и бумажных изделий (при отставании от уровня июля 2020 года на 1,5%), полиграфия, производство кокса и нефтепродуктов, химических веществ, прочей неметаллической минеральной продукции, металлургия, производство металлических изделий (при отставании от июля 2020-го на 0,3% и падении в сравнении с июнем 2021 на 12,8%). Также росло производство электрооборудования, машин, автотранспортных средств и мебели.

В то же время, отрицательную динамику показали производство пищевых продуктов и напитков, резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий деревообработка. Серьезное падение зафиксировано в отраслях «ремонт и монтаж машин и оборудования» (на 18% к январю-июлю 2020 года и на 25,6% год к году) и «производство прочих транспортных средств и оборудования»

(-29,5% и -40,4% соответственно).

И совершенно катастрофически выглядит ситуация в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. В этой отрасли объемы июля 2021 года составили лишь 21,4% от аналогичного периода прошлого года, а за январь-июль нынешнего года производство упало к аналогичному периоду прошлого года на 25%.

Таким образом, можно сказать, что впечатляющий рост производства в Челябинской области достигается за счет добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств низших переделов. В то же время инновационные и высокотехнологичные производства сжимаются.

Неудивительно, что рост промышленного производства практически не сказывается на уровне жизни южноуральцев. Так, по данным Челябинскстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в первом полугодии 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились лишь на 0,4%.

На фоне фактического падения уровня жизни южноуральцев регион покидают многие представители сферы услуг, закрываются кафе и рестораны. Инвесторы отказываются от реализации проектов (как произошло с IKEA и Wildberries). Даже владельцы некогда обласканных региональным правительством активов подумывают о смене деятельности. Так, недавно стало известно о возможной продаже Челябинского канатно-веревочного завода (ранее Фабрика шнуров). И хотя в последнем случае собственник заявил, что пока о реальной продаже и не помышляет, а хочет лишь оценить ликвидность своего детища, кто знает, какое решение он примет через более или менее короткое время.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.08.21

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