Южноуралец предстанет перед судом за издевательства над сиротой и принуждение к сексу

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Миасса, обвиняемого в насилии над сиротой.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в истязаниях несовершеннолетнего, а также понуждении лица к половому сношению, совершенном в отношении несовершеннолетней.
Следствием установлено, что в 2016 году жительница Миасса оформила опекунство на девятилетнего воспитанника и его 13-летнюю сестру.
С сентября 2016 года до конца июля 2020 года сожитель женщины систематически избивал мальчика, а также совершал «иные насильственные действия, причиняя ему физическую боль и моральные страдания».
Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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