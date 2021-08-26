В Озерске вынесли приговор бутлегеру, пойманному с паленым алкоголем на треть миллиона

Житель Озерска осужден за незаконный оборот алкогольной продукции в крупном размере.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Озерский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенных в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также незаконном использовании чужого товарного знака.
В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в 2019-2020 годах мужчина вместе со своим 30-летним сыном приобрел для продажи различную алкогольную продукцию неустановленного производства в общем количестве свыше 1 тысячи 500 штук общей стоимостью более 320 тысяч рублей.
Контрафакт изъяли сотрудники полиции.
Кроме того, незаконным использованием алкогольной продукции с изображением товарных знаков без соответствующего разрешения бутлегеры нанесли правообладателям ущерб на сумму свыше полумиллиона рублей.
Суд приговорил южноуральца к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
Производство по гражданским искам представителей потерпевших прекращено, в связи с полным возмещением причиненного вреда.
Приговор не вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 26.08.21
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