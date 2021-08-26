Жители челябинского поселка занялись ремонтом дорог за свой счет

В «забытом» властями поселке Челябинска жители вновь тратят собственные деньги и силы на работу, которой должна заниматься мэрия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка ЧВВАКУШ вышли на близлежащие дороги, вооружившись лопатами, чтобы самостоятельно провести ямочный ремонт.

«Ездить стало совсем невозможно, – признаются челябинцы. – Надежды же на городские власти никакой. Решили отремонтировать хотя бы часть полотна на улицах Бурденюка и Героя России Молодова».

Работы начались вчера, 25 августа, и продолжатся сегодня. При этом заказанной (за свой счет, разумеется) 25-тонной машины асфальта хватило на ремонт участка протяженностью около 100 метров. «Чтобы отремонтировать намеченную протяженность, придется заказывать еще минимум одну машину», – делятся планами горожане.

Это уже далеко не первый случай, когда проблемы, которые должна решать мэрия, жители поселка решают самостоятельно. Так, нынешней зимой они сами заказывали дорожную технику, чтобы очистить от снега магистрали: в администрации Курчатовского района им заявили, что дороги не находятся на балансе муниципалитета, а следовательно, платить за их содержание из городской казны нельзя. Весной челябинцам вновь пришлось кидать клич о сборе средств для сноса аварийного балкона в доме, где располагалось единственное в окрестности отделения банка (кредитная организация грозила съехать, так как балкон располагался аккурат над входом в арендуемое ею помещение).

Каждый год «как бы» челябинцы сталкиваются с весенними потопами на магистралях из-за скопившегося снега и проблемами со вхождением в отопительный сезон. Продолжается эта история не год, не два и даже не пять.

Некогда бывший военным городком небольшой поселок, расположенный в границах улиц Бурденюка и Героя России Молодова, вот уже 10 лет поставлен в условия самовыживания. До 2010 года городок находился в ведении Минобороны России. Но с расформированием Приволжско-Уральского военного округа оказался никому не нужным.

По словам челябинцев, в 2010 году в процессе ликвидации окружных структур представители Минобороны просто отнесли документы на землю в КУИЗО администрации Челябинска, не особенно заморачиваясь с формальной передачей земель. В мэрии такой подарок не оценили. В итоге, земля, а с ней и улично-дорожная сеть, на баланс муниципального образования не поставлена до сих пор.

На улицах нет освещения, содержанием дорог никто не занимается. А уборку снега оплачивают жители из своего кармана. «При этом доискаться правды у чиновников челябинцы не могут. «Обращаемся в мэрию, нам говорят: Минобороны до сих пор не передало землю. Обращаемся в министерство, там отвечают: мы давно все передали», – недоумевают челябинцы. Иногда, правда, в городском КУИЗО пытаются успокоить горожан, заверяя, что вопрос о передаче земли находится на рассмотрении. «Десять лет уже рассматривают», – сетуют жители городка.

Лишь в нынешнем году, после скандала со сбором средств на уборку снега, получившего освещение в СМИ, часть работ по содержанию тех же дорог взяла на себя одна из подрядных организаций – «в рамках социальных обязательств», то есть безвозмездно.

А еще мэр Челябинска Наталья Котова тогда же (в январе этого года), будто вспомнив о забытой проблеме, поручила активизировать действия по приему на баланс города земель и сетей поселка. Даже заявила, что этой проблемой плотно занимались летом и осенью 2020 года. Но воз и ныне там. И жители «ничейного» поселка продолжают тратить деньги, силы и время на выполнение работы городских властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.08.21

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