Выбор проектировщика моста через реку Миасс в Челябинске приостановили

Антимонопольная служба приостановила конкурс по проектированию моста через реку Миасс в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в антимонопольную службу с жалобой на действия конкурсной комиссии обратилось ООО «УралДорПроект» (Челябинск).

Компания указывает на неправомерное присвоение 0 баллов по критерию «качество работ» по причине «предоставления сведений не в полном объеме, то есть не всех сведений, предоставление которых предусмотрено конкурсной документацией».

По мнению автора жалобы, все необходимые данные представлены в пояснительной записке, содержащей в себе описание проведения проектных и изыскательских работ в соответствии с требованиями документации.

Заказчиком конкурентной процедуры является комитет дорожного хозяйства Челябинска. Начальная цена контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство моста через реку Миасс по ул. Краснознаменная – ул. Энгельса» составляет 32,2 млн рублей.

Рассмотрение жалобы назначено на 30 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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