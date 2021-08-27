27 августа ожидаются следующие события – Челябинск

27.08.2021, пятница

08:00 Челябинск – Восьмой пресс-тур, организованный областным центром «Мой бизнес» – в Кыштым (отъезд от центра «Мой бизнес», ул. Российская, 110, каб. 1)

10:00 Челябинск – Обучающий семинар для предпринимателей «Документационное сопровождение экспорта» (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)

12:00 Челябинск – Августовское совещание министерства культуры Челябинской области (Исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда,183, вход со стороны «Уральской молнии»)

13:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Новый учебный год: дополнительное образование южноуральских школьников» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

Челябинск. Другие новости 26.08.21

Банк России: Инфляционные опасения россиян остаются на высоком уровне. / Маршрутом императора: в Челябинске появилась возможность повторить путешествие Александра I по Уралу (ФОТО). / Выбор проектировщика моста через реку Миасс в Челябинске приостановили. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»