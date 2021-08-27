Южный Урал заволакивает смог от курганских пожаров

В минэкологии Челябинской области рассказали, откуда в регионе смог и запах гари.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сегодня, 27 августа, на территории Челябинска, Коркино, Копейска, Сосновского, Аргаяшского, Красноармейского районов и других муниципальных образований наблюдается образование тумана.

В Челябинске, помимо тумана, сохраняются НМУ 1 степени.

В связи с этим в некоторых районах города, жители сегодня утром могли ощущать запах гари.

«Данный запах в первую очередь связан с инверсией воздуха, когда воздушные массы из верхних потоков воздуха перемещаются в приземные, – пояснили в ведомстве. – Что касается самого запаха гари, он связан с пожарами в Курганской области, влияние которых сегодня могли ощутить жители некоторых районов Челябинска, Копейска, Красноармейского района».

По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха концентрации повышены, но без превышения предельно допустимых норм нет, заверили чиновники. Министерство экологии Челябинской области будет продолжать мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Челябинск, Виктор Елисеев

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